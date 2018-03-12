نقابة الأطباء: تمويل سيارات للأعضاء بجد أقصى 200 ألف جنيه

نقابة الأطباء: تمويل سيارات للأعضاء بجد أقصى 200 ألف جنيهالإثنين، 12 مارس 2018 08:20 م
نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس
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أعلنت نقابة الأطباء، عن تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء، بحد أقصى 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على أن يتم السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات.
وأوضحت النقابة، فى بيان، إنه سيتم التقدم للحجز وتسجيل البيانات، يوم الجمعة 16 مارس الجارى، بمقر النقابة العامة من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً ، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية العادية، ويسجل اسم الطبيب وبياناته وطرق التواصل معه.
وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم الاتصال بالأطباء لاستكمال إجراءات التعاقد معهم في موعد لاحق.
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