نقابة الأطباء: تمويل سيارات للأعضاء بجد أقصى 200 ألف جنيه







كتبت آية دعبس

أعلنت نقابة الأطباء، عن تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء، بحد أقصى 200 ألف جنيه، وبفائدة 8% سنوياً فقط، على أن يتم السداد خلال مده أقصاها 5 سنوات.

وأوضحت النقابة، فى بيان، إنه سيتم التقدم للحجز وتسجيل البيانات، يوم الجمعة 16 مارس الجارى، بمقر النقابة العامة من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 ظهراً ، بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية العادية، ويسجل اسم الطبيب وبياناته وطرق التواصل معه.

وأشارت النقابة، إلى أنه سيتم الاتصال بالأطباء لاستكمال إجراءات التعاقد معهم في موعد لاحق.