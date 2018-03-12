نائب وزير الدفاع الروسى: الناتو يستهدف تأسيس "منطقة شنجن عسكرية" فى أوروبا







موسكو (أ ش أ)

قال ألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسى، إن الأولوية الجديدة لحلف شمال الأطلسى "ناتو" هى تأسيس ما يطلق عليه "منطقة شنجن عسكرية" فى أوروبا، بهدف تسريع عملية نشر القوات بالقرب من الحدود الروسية.

وأضاف فومين - فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن "الأولوية الجديدة للناتو هى تحسين البنية التحتية اللوجستية وتلك الخاصة بالنقل داخل أوروبا وتأسيس ما يطلق عليه "شنجن العسكرية " .

وتابع فومين قائلًا "هدف الناتو هو تسريع وتيرة نشر القوات بالقرب من الحدود الروسية إلى أقصى درجة".

وبحسب نائب وزير الدفاع الروسي، يجرى العمل على تأسيس ترسانات أسلحة وذخيرة وإمدادات غذائية فى أنحاء متعددة فى أوروبا لتعجيل نشر مزيد من القوات.

وأشار فومين إلى أنه تم إنشاء ثمانية مراكز تنسيق لنشر الوحدات فى بولندا ورومانيا والمجر وبلغاريا وسلوفاكيا وليتوانيا ولاتفيا وإستونيا.