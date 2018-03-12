ميركل: سأركز على المحادثات بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية







برلين (أ ش أ)

أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، أنه ينبغى على أوروبا الاستعداد للرد على فرض واشنطن أحادى الجانب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت ميركل - فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الألمانية برلين أوردت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية مقتطفات منه - "إذا كان لا يمكن تفادى هذا الإجراء أحادى الجانب ، ففى هذه الحالة يجب علينا التفكير فى كيف يمكننا الرد بأسلوب متبادل ، ولكنى فى البداية وقبل كل شيء أركز على المحادثات وسيكون هناك الكثير من الفرص لإجرائها".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد حدد الخميس الماضى تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم ، مستثنيا المكسيك وكندا ، على أن تصبح سارية فى غضون 15 يوما ، إلا أن واشنطن ألمحت إلى إمكانية إعفاء بعض الحلفاء والشركاء التجاريين من هذه الرسوم.