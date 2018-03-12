video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ميركل: سأركز على المحادثات بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية

الإثنين، 12 مارس 2018 09:09 م
ميركل: سأركز على المحادثات بشأن التعريفات الجمركية الأمريكية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل





برلين (أ ش أ)
إضافة تعليق

 أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين، أنه ينبغى على أوروبا الاستعداد للرد على فرض واشنطن أحادى الجانب رسوما جمركية على واردات الصلب والألومنيوم.

وقالت ميركل - فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الألمانية برلين أوردت قناة (روسيا اليوم) الناطقة باللغة الانجليزية مقتطفات منه - "إذا كان لا يمكن تفادى هذا الإجراء أحادى الجانب ، ففى هذه الحالة يجب علينا التفكير فى كيف يمكننا الرد بأسلوب متبادل ، ولكنى فى البداية وقبل كل شيء أركز على المحادثات وسيكون هناك الكثير من الفرص لإجرائها".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد حدد الخميس الماضى تعريفة جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب و10% على واردات الألومنيوم ، مستثنيا المكسيك وكندا ، على أن تصبح سارية فى غضون 15 يوما ، إلا أن واشنطن ألمحت إلى إمكانية إعفاء بعض الحلفاء والشركاء التجاريين من هذه الرسوم.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البرلمان الألمانى يصوت الأربعاء القادم على ميركل لولاية رابعة فى المستشارية

رئيس ألمانيا يقترح على البرلمان انتخاب ميركل مستشارة اتحادية للمرة الرابعة

صور.. ميركل تعد ببدء حكومتها المقبلة للعمل سريعا وإعطاء دفعا قويا لأوروبا

المانيا

اخبار المانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة