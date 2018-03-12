مياه الشرب: انقطاع المياه عن بيجام وحوش البقمة بشبرا يوم الثلاثاء 10 ساعات

مياه الشرب: انقطاع المياه عن بيجام وحوش البقمة بشبرا يوم الثلاثاء 10 ساعاتالإثنين، 12 مارس 2018 08:20 م
انقطاع مياه - أرشيفية
كتب رامى محيى الدين
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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة حوش البقمة ومنطقة بيجام لمدة 10 ساعات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13/3 /2018 من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباح اليوم التالى، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.
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