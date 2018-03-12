مياه الشرب: انقطاع المياه عن بيجام وحوش البقمة بشبرا يوم الثلاثاء 10 ساعات







كتب رامى محيى الدين

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن منطقة حوش البقمة ومنطقة بيجام لمدة 10 ساعات اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 13/3 /2018 من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباح اليوم التالى، وتهيب الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.





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