موسكو: تصريحات رئيسة وزراء بريطانيا بشأن الجاسوس الروسى "مهزلة واستفزاز"







أ ف ب

رفضت موسكو الاثنين تصريحات رئيسة الوزراء تيريزا ماى، أمام البرلمان بأنه "من المرجح جدا" أن تكون روسيا هى المسئولة عن تسمم الجاسوس الروسى السابق على الأراضي البريطانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى تصريحات نقلتها وكالات الأنباء "هذه مهزلة فى البرلمان البريطانى"، مضيفة أن تصريح ماى هو جزء من "معلومات وحملة سياسية تقوم على الاستفزاز".

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماى رجحت مسئولية موسكو عن تسمم الجاسوس الروسى، حيث أمهلتها حتى نهاية الثلاثاء للتوضيح.