مواجهات مفتوحة بين "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" فى الغوطة السورية







كتب وكالات

أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن مسلحى الغوطة الشرقية، بدأوا مواجهة مفتوحة بينهم بعد مطالب انفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة" الإرهابية بهدف مناقشة إخراجهم من المنطقة.

وقال الناطق باسم المركز الروسى للمصالحة اللواء فلاديمير زولوتوخين للصحفيين بحسب "سبوتنيك" : "بعدما طالب مركز المصالحة فى سوريا انفصال "فيلق الرحمن" عن "جبهة النصرة" الإرهابية بهدف مناقشة إخراجهم من المنطقة، بدأت مواجهة بين المجموعتين. وتشهد شوارع الغوطة معارك مفتوحة بين عناصر التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، والمدنيون مضطرون للبحث عن مخابئ".

وكان المركز الروسى للمصالحة فى سوريا اشترط على مسلحى "فيلق الرحمن" الانفصال عن تنظيم "فتح الشام"، المعروف كذلك بـ"جبهة النصرة" الإرهابية، للسماح لهم بالانسحاب من الغوطة الشرقية لريف دمشق.ش