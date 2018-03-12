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مهاب مميش : عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن

الإثنين، 12 مارس 2018 01:15 م
مهاب مميش : عبور 54 سفينة قناة السويس بحمولة 3.5 مليون طن سفينة حاويات-ارشيفيه





الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ، أن قناة السويس شهدت اليوم الأثنين عبور 54 سفينة، بحمولة 3.5 مليون طن سفن حاويات من الإتجاهين.

وكشف تقرير رسمي من هيئة قناة السويس،أن قافلة الشمال شهدت عبور 26 سفن بحمولة مليون و500 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الليبيرية MSC  MIRGAبحمولة  199 ألف طن، قادمة من المغرب، ومتجهة إلىعمان.

 

وعبرت 28 سفينة من إتجاه الجنوب(القناة الجديدة )،بحمولة 2 مليون طن، وأن أكبر حمولة كانت لسفينة الحاويات البنمية MOL MREASURE، بحمولة 214 ألف طن.


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