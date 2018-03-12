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الإثنين، 12 مارس 2018 09:26 م
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منتدى شباب الإسكندرية يصدر 10 توصيات.. أهمها تطوير العشوائيات وتوفير فرص عمل

الإثنين، 12 مارس 2018 06:35 م
منتدى شباب الإسكندرية يصدر 10 توصيات.. أهمها تطوير العشوائيات وتوفير فرص عمل الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية





الاسكندرية جاكلين منير
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أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، توصيات منتدى شباب الإسكندرية الأول، المنعقد فى مكتبة الإسكندرية، اليوم، حيث أشار المحافظ إلى أن المنتدى أصدر 10 توصيات، وهى استكمال مشروع تطوير العشوائيات وتوفير 20 ألف وحدة سكنية، استكمال المحاور المرورية، ومنها محو المحمودية وتطوير ترام الإسكندرية ربط مدينة برج الغرب بالإسكندرية بوسائل نقل غير تقليدية مثل القطار المعلق، تأهيل الطرق والأرصفة لذوى القدرات الخاصة، العمل على دعم النشاط السياحى وتطوير تأهيل المناطق السياحية وأهمها قلعة قايتباى والمنتزه وتنشيط الرحلات السياحية البحرية مع الدول الأوربية، تشجيع الاستثمار و الصناعات الصغيرة، تشجيع معارض الحرف اليدوية، إطلاق حملة إعلامية للمشاركة السياسية ونشر الوعى الانتخابى، تشجيع رجال الاعمال لدعم المشروعات القومية، الاهتمام بالمهارات التكنولوجية. 
 
جاء ذلك خلال الجلسة الختامية من منتدى شباب الاسكندرية يأتى تحت شعار ( شارك .. أبدع .. انطلق ) بمكتبة الإسكندرية تحت رعاية رئيس الوزراء، بمشاركة شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، و بالتعاون مع محافظة الإسكندرية و المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية.
 
 
وقد حث الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية، الشباب على المشاركة السياسية بمختلف صورها مشددا على كل شباب مصر المشاركة فى الانتخابات الرئاسية و انتخابات الاندية و مراكز الشباب مشجعا الشباب للترشح لشغل تلك المناصب فى اطار المشاركة الايجابية.
 
 
و أكد المحافظ على استمرار حملات الازالة بالمحافظة لمواجهه البناء المخالف من خلال وحدة التدخل السريع و اطلاق حملة توعية كبرى للتحذير من التعامل مع البناء المخالف، قائلا : أن الاسكندرية لم تعد تحتمل أى مخالفات بناء جديدة.
 
وفى ختام الفاعليات كرم محافظ الاسكندرية عدد من الرعاة المشاركين فى نجاح المنتدى الذى ضم 1200 شاب من كافة الفئات.
 

 


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