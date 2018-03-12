ممثل الكنسية القبطية باليونان يدعم السيسي فى مؤتمر "مستقبل وطن" بقصيدة شعر







كتب محمد عطية

نقلت صحيفة "pyramisnews" اليونانية، فعاليات المؤتمر الدولى لاتحاد شباب مصر فى الخارج برئاسة أحمد سمير، بالتعاون مع قطاع المصريين بالخارج فى حملة "علشان تبنيها" برئاسة النائب محمود حسين، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو المؤتمر الذى استضافته العاصمة اليونانية أثينا قبل أيام.

مؤتمر اتحاد شباب مصر بالخارج ومستقبل وطن لدعم السيسي

وقالت الصحيفة إن المؤتمر حقق نجاحا وحضروا واسعا فى أوساط المصريين باليونان، معلقة على هذا النجاح والحضور العريض لعشرات الشباب المصريين المقيمين فى أثينا وغيرها من المدن اليونانية، بأنه يمثل حالة احتفاء وتقدير شعبية واسعة لإنجازات ونجاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية فى السنوات الأخيرة.

مؤتمر دعم السيسي فى اليونان

وخلال فعاليات المؤتمر الدولى للتعريف بإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي والدعوة لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، عُرض فيلم تسجيلى عن إنجازات السنوات الأ{بع الماضية، وتقدم مصر على كل الأصعدة، وتحقيقها نجاحات كبرى فى كل القطاعات.

جانب من المشاركين فى المؤتمر



وأشارت الصحيفة فى تقريرها الموسع حول المؤتمر، إلى أن قائمة الضيوف والمتحدثين فى هذا المؤتمر الذى استضافه أخد أفخم فنادق العاصمة أثينا، ضمت شخصيات ورموزا عظيمة من المصريين، إضافة إلى عدد من اليونانيين والوجوه البارزة فى مجتمع أثينا.

منصة المتحدثين فى مؤتمر دعم السيسي باليونان



وخلال فعاليات المؤتمر، تحدث رئيس الاتحاد من اليونانيين المصرى كوستاس ميخائيليديس، عن علاقات الصداقة القديمة والقوية بين الشعبين المصرى واليونانى، مشيرا إلى أن هناك ارتياحا كبيرا فى العلاقات السياسية بين اليونان ومصر وقبرص، وهى علاقات على أعلى مستوى ممكن، وتطورت بقوة بعد القمة الثلاثية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصى نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليونانى ألكسيس تسيبراس، فى إطار عملية التعاون الثلاثى التى انطلقت فى القاهرة خلال نوفمبر 2014.



جانب من المشاركين فى مؤتمر مستقبل وطن واتحاد شباب مصر فى الخارج جانب من المشاركين فى مؤتمر مستقبل وطن واتحاد شباب مصر فى الخارج

وتحدث فى المؤتمر أيضا، مجداد بغداد، نيابة عن الجالية المصرية فى أثينا، وفال فتحى (ممثل الكنيسة القبطية فى اليونان)، ومحمد إسماعيل عضو رابطة الشباب المصريين الأجانب فى أثينا، وأحمد أتيلا، رئيس "جمعية جزر القمر المصرية وشباب المستقبل".

وفى كلمته خلال المؤتمر، وجه أحمد سمير، رئيس اتحاد شباب مصر فى الخارج، الشكر لكل المشاركين والمتحدثين خلال فعاليات المؤتمر.





وأوضحت الصحيفة اليونانية فى تقريرها حول المؤتمر، أن المتحدث باسم الكنسية القبطية قرأ قصيدة رائعة لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وأمنياته بفوزه فى الانتخابات، وكيف أن كل شخص يدعم الجهود المبذولة لجعل مصر أفضل .

وفي الوقت نفسه، قال أحمد أتيلا، رئيس جمعية جزر القمر المصرية وشباب المستقبل باليونان، إن مصر فى حالة تطور مستمرة، مشددا على أن كل المصريين متحدون، سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، فالجميع إخوة ولا أحد يستطيع فصلهم أو تغيير الحب والتقدير الذى لديههم تجاه بعضهم.

وفى سياق متصل، أشار مجداد بغداد إلى أهمية الانتخابات، وكيف يجب أن يشارك كل المصريين فى الانتخابات الرئاسية، ومن جانبه شدد محمد إسماعيل على أن "التصويت حق لكل مواطن، ونحن جميعا، صغارا وكبارا، نحشد للتصويت للرئيس عبد الفتاح السيسي".

وفي ختام المؤتمر، أكد أحمد سمير، رئيس اتحاد شباب مصر فى الخارج، الحب الكبير الذى يشعر به لمصر والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر بلد آمن تماما.

جدير بالذكر، أن النائب محمود حسين، رئيس قطاع المصريين بالخارج فى حملة "علشان تبنيها" أكد أن دعم الحملة للرئيس دعم لمصر والوطن، لمواصلة سلسلة الإنجازات وبناء مصر المستقبل، وأكد أن المصريين بالخارج سيكونون نموذجا يُقتدى به فى المشاركة الإيجابية بالانتخابات.