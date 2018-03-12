مكرم محمد أحمد: تراث العرب الثقافى وحد الشعوب وقارب بين ثقافاتهم المختلفة

قدم مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تحية إجلال واحترام لكل من أسهم فى أن يكون الاحتفال بيوم تراث الثقافة العربية، حدثا مهما من أحداث الجامعة العربية.

وقال فى كلمته خلال احتفالية الجامعة العربية بيوم التراث الثقافى العربى، اليوم الاثنين، إن هذا الاحتفال يؤكد القيمة الإنسانية لتراث العرب الثقافى، الذى وحد الأمم والشعوب وقارب بين ثقافاتهم المختلفة فى العصر الوسيط حينما كانت أوروبا لا زالت تعيش عصور الجهالة والخرافة، بينما يدرس العرب تراث سقراط وأرسطو بحثا عن الحقيقة.

وتابع مكرم محمد أحمد "إنه ما من شك أن تراثنا مثل أى تراث إنسانى يحفل بكثير من الخرافة بسبب سيطرة النقل وغياب النقد والفصل المتعسف بين التراث وسياقه الزمنى والأسباب التاريخية له مما يحول دون فهمه الصحيح وتأويلنا المتعسف لكثير من المنقول مما يوجب إعادة فحص هذا التراث وتقييمه لأنه أشبه بالنهر الذى يكون فى حالة تدفق مستمر، مشددا على أنه لا تناقض بين تراثنا وبين رؤيتنا العصرية تجاه هذا التراث" .