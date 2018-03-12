مقتل 3 مسلحين جراء هجومهم على نقطة عسكرية جنوب شرقى إيران







أعلن الحرس الثورى الإيرانى، اليوم الاثنين، مقتل 3 مسلحين، أثناء هجومهم على نقطة مراقبة عسكرية جنوب شرقى إيران .

وقال الحرس الثورى - فى بيان أوردته قناة (العربية الحدث) الإخبارية - إن الهجوم كان فى سيستان-بالوشيستان بمنطقة مدينة سرفان التى تبعد نحو 50 كيلو مترا عن الحدود الباكستانية، موضحا أن قوات الحرس الثورى الذين كانوا يتولون الحراسة صدوا الهجوم، وقضوا على مسلح كان يريد تفجير سترة ناسفة، علاوة على اثنين آخرين، بينما أصيب اثنان من الباسيج عناصر الميليشيات المنضمون إلى الحرس الثوري.

وتشهد محافظة سيستان-بالوشيستان ،التى يشكل السنة والبالوش أكثرية سكانها، بين الحين والآخر مواجهات مسلحة بين قوات الأمن الإيرانى ومسلحين.