مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" جنوب كركوك بالعراق







بغداد (أ ش أ)

أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى قرب مدينة داقوق جنوب المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المصدر قوله : "إن قوة من الجيش العراقى بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت من إحباط تسلل لعصابات "داعش" قرب صحراء داقوق جنوبى محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم قبل عبورهم إلى القضاء".