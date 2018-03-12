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مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" جنوب كركوك بالعراق

الإثنين، 12 مارس 2018 03:36 م
مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" جنوب كركوك بالعراق تنظيم داعش الإرهابى





بغداد (أ ش أ)
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أعلن مصدر أمنى فى محافظة كركوك العراقية، اليوم الاثنين، مقتل 3 عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابى قرب مدينة داقوق جنوب المحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن المصدر قوله : "إن قوة من الجيش العراقى بناءً على معلومات استخباراتية، تمكنت من إحباط تسلل لعصابات "داعش" قرب صحراء داقوق جنوبى محافظة كركوك، ما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم قبل عبورهم إلى القضاء".

 


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