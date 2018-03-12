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مقتل 3 أشخاص فى معركة بالأسلحة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير

الإثنين، 12 مارس 2018 11:47 ص
مقتل 3 أشخاص فى معركة بالأسلحة فى الشطر الهندى من إقليم كشمير القوات الهندية ـ صورة أرشيفية





نيودلهى (أ ش أ)
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لقى ثلاثة أشخاص حتفهم فى معركة بالأسلحة اندلعت بين القوات الهندية والمتمردين فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين فى الشطر الهندى من إقليم كشمير.

وذكرت شبكة (إيه بى سي) الأمريكية أن المعركة اندلعت قبل فجر اليوم بعدما داهمت القوات الحكومية عددا من المنازل فى قرية بمقاطعة أنانتناج، وذلك بناء على معلومات تفيد بوجود المتمردين فى المنطقة.

وقد أطلق المتمردون النار على القوات الحكومية التى قامت بالرد، ما أسفر عن مقتل 3 من المتمردين، فيما اندلعت عدد من المظاهرات فور انتشار خبر سقوط قتلى فى المعركة، ما حدا بالسلطات إلى فرض حظر التجوال فى بعض مناطق مدينة سريناجار، كما أمر المسئولون المدارس بإغلاق أبوابها اليوم كإجراء احترازي.

وقد تم الدفع بعدد من القوات شبه العسكرية فى مدينة سريناجار وعدد من البلدات الكشميرية للحيلولة دون وقع أعمال عنف.

 


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