مقتل وإصابة 15 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان بغرب أفغانستان







كابول (أ ش أ)

أعلن مسئول أفغانى مقتل وإصابة 15 على الأقل من قوات الأمن بعدما اجتاحت عناصر تابعة لحركة طالبان المقر الإدارى لإحدى مقاطعات إقليم فرح بغرب أفغانستان فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن فريد بختاوير رئيس مجلس الإقليم قوله إن عناصر طالبان هاجمت المكاتب الإدارية التابعة لمقاطعة اناردارا من اتجاهات مختلفة، فيما لا يزال القتال دائرا إلى الآن بين المتمردين وقوات الشرطة.

من جانبه، أعلن قارى يوسف أحمدى المتحدث باسم حركة طالبان مسئولية الحركة عن الهجوم.

من ناحية أخرى أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الاثنين، سقوط العديد من الضحايا المدنيين فى هجوم صاروخى شنه مسلحو طالبان على إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وأفاد المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم الشرقى فى بيان- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن مسلحي طالبان استهدفوا الليلة الماضية بالقرب من منطقة باتي كوت المضطربة مركبة تقل مدنيين في منطقة جانى خيل ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.