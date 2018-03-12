video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:18 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل وإصابة 15 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان بغرب أفغانستان

الإثنين، 12 مارس 2018 08:41 ص
مقتل وإصابة 15 من قوات الأمن فى هجوم لطالبان بغرب أفغانستان القوات الأفغانية ـ صورة أرشيفية





كابول (أ ش أ)
إضافة تعليق

أعلن مسئول أفغانى مقتل وإصابة 15 على الأقل من قوات الأمن بعدما اجتاحت عناصر تابعة لحركة طالبان المقر الإدارى لإحدى مقاطعات إقليم فرح بغرب أفغانستان فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين.

ونقلت شبكة "ايه بى سى" الأمريكية عن فريد بختاوير رئيس مجلس الإقليم قوله إن عناصر طالبان هاجمت المكاتب الإدارية التابعة لمقاطعة اناردارا من اتجاهات مختلفة، فيما لا يزال القتال دائرا إلى الآن بين المتمردين وقوات الشرطة.

من جانبه، أعلن قارى يوسف أحمدى المتحدث باسم حركة طالبان مسئولية الحركة عن الهجوم.

من ناحية أخرى أعلن مسئولون محليون فى أفغانستان اليوم الاثنين، سقوط العديد من الضحايا المدنيين فى هجوم صاروخى شنه مسلحو طالبان على إقليم نانجارهار شرق أفغانستان.

وأفاد المكتب الإعلامى لحكومة الإقليم الشرقى فى بيان- وفق ما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية- بأن مسلحي طالبان استهدفوا الليلة الماضية بالقرب من منطقة باتي كوت المضطربة مركبة تقل مدنيين في منطقة جانى خيل ، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 7 مدنيين، بينهم نساء وأطفال، وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اعتقال 5 قادة من شبكة "حقانى" الإرهابية وسط أفغانستان

انفجار يستهدف قافلة لقوات الناتو جنوب أفغانستان

مقتل 2 وإصابة 4 آخرين على الأقل فى اشتباك بين مسلحين وجنود أفغان شرق أفغانستان

مقتل 6 من مسلحى داعش فى غارات أمريكية شرق أفغانستان

افغانستان

القوات الافغانيه

اخبار العالم

حركه طالبان

اخبار افغانستان




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة