مقتل مسلح برصاص الشرطة الفرنسية بالدائرة الـ١٥ لباريس







أ ش أ

قامت الشرطة الفرنسية اليوم الاثنين، بقتل رجل مسلح فى الدائرة 15 للعاصمة الفرنسية باريس، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية.

وأوضحت وسائل إعلام أن الرجل الذى تم تصفيته كان يحمل سلاحا يهدد به رفيقته قبل أن يوجهه صوب قوات الشرطة التى توجهت إلى موقع الحادث وفتحت النار عليه.

وأضافت أن المهاجم (45 عاما) تلقى رصاصة فى القلب، وتوفى إثر ذلك.