مقتل مدنيين سوريين فى اعتداء للتنظيمات الإرهابية بالغوطة الشرقية على دمشق







كتب - أحمد جمعة

قتل مدنيان سوريان نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالغوطة الشرقية بقذيفة على حى الكباس بدمشق.

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون صباح اليوم ينتشرون فى بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت فى حى الكباس على أطراف الدويلعة تسببت بمقتل مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية.

وقتل أمس 4 مدنيين وأصيب 26 آخرين نتيجة اعتداءات إرهابية بـ 34 قذيفة على مدينة جرمانا ومحيط العباسيين وساحة عرنوس وأحياء باب توما والقصاع والبزورية والحميدية والشاغور والقيمرية وبرزة وركن الدين وقرب حديقة الجاحظ فى حين وقعت أضرار مادية نتيجة اعتداء مماثل على محيط ضاحية الأسد السكنية فى حرستا.

وتنتشر فى قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدى بالقذائف على المناطق السكنية المجاورة وأحياء مدينة دمشق والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.