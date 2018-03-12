video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:16 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل مدنيين سوريين فى اعتداء للتنظيمات الإرهابية بالغوطة الشرقية على دمشق

الإثنين، 12 مارس 2018 11:15 ص
مقتل مدنيين سوريين فى اعتداء للتنظيمات الإرهابية بالغوطة الشرقية على دمشق الجيش السورى والغوطة الشرقية





كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

قتل مدنيان سوريان نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المنتشرة بالغوطة الشرقية بقذيفة على حى الكباس بدمشق.

 

وأفاد مصدر فى قيادة شرطة دمشق فى تصريح لوكالة الأنباء السورية، الاثنين، بأن قذيفة صاروخية أطلقها إرهابيون صباح اليوم ينتشرون فى بعض مناطق الغوطة الشرقية سقطت فى حى الكباس على أطراف الدويلعة تسببت بمقتل مدنيين اثنين ووقوع أضرار مادية.

 

وقتل أمس 4 مدنيين وأصيب 26 آخرين نتيجة اعتداءات إرهابية بـ 34 قذيفة على مدينة جرمانا ومحيط العباسيين وساحة عرنوس وأحياء باب توما والقصاع والبزورية والحميدية والشاغور والقيمرية وبرزة وركن الدين وقرب حديقة الجاحظ فى حين وقعت أضرار مادية نتيجة اعتداء مماثل على محيط ضاحية الأسد السكنية فى حرستا.

 

وتنتشر فى قرى وبلدات الغوطة مجموعات إرهابية مرتبطة بتنظيم جبهة النصرة تعتدى بالقذائف على المناطق السكنية المجاورة وأحياء مدينة دمشق والبنى التحتية والمستشفيات والمدارس ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين بينهم أطفال ونساء.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سوريا تعثر على ورشة للمسلحين لتحضير ذخائر كيميائية فى الغوطة الشرقية

مواجهات مفتوحة بين "فيلق الرحمن" و"جبهة النصرة" فى الغوطة السورية

سوريا

اخبار سوريا

الغوطه الشرقيه

الجيش السورى

ورشه لصناعه الكيماوى




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة