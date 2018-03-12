مقتل شخص حاول طعن حارس أمام مقر سفير إيران بالنمسا







(أ ف ب)

هاجم رجل نمساوى بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران فى النمسا، فقام الحارس بقتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقال هارالد موسر المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة إن المهاجم البالغ السادسة والعشرين "قُتل فى مكان" الهجوم، وأضاف ان الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 فى أحد الأحياء السكنية بفيينا.