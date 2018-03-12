مقتل شخص حاول طعن حارس أمام مقر سفير إيران بالنمسا

مقتل شخص حاول طعن حارس أمام مقر سفير إيران بالنمساالإثنين، 12 مارس 2018 03:08 ص
الشرطة النمساوية
(أ ف ب)
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هاجم رجل نمساوى بحوزته سكين أحد الحراس أمام مقر إقامة سفير إيران فى النمسا، فقام الحارس بقتله بسلاح الخدمة، بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.
وقال هارالد موسر المتحدث باسم الشرطة المحلية لوكالة إن المهاجم البالغ السادسة والعشرين "قُتل فى مكان" الهجوم، وأضاف ان الوقائع حصلت نحو الساعة 23,35 فى أحد الأحياء السكنية بفيينا.
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