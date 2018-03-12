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الإثنين، 12 مارس 2018 09:04 ص
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مقتل شخصين فى سقوط طائرة هليكوبتر بمدينة نيويورك

الإثنين، 12 مارس 2018 04:23 ص
مقتل شخصين فى سقوط طائرة هليكوبتر بمدينة نيويورك النهر الذي سقطت فيه الطائرة





(رويترز)
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قال مسؤولون إن طائرة هليكوبتر تقل عددا من الأشخاص سقطت فى نهر بمدينة نيويورك يوم الأحد مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن شخصين.

وأضاف المسؤولون أن غطاسين من إدارات الطوارئ يعملون فى موقع الطائرة التى غمرتها المياه جزئيا.

وقال إيريك فيليبس المتحدث باسم رئيس بلدية نيويورك بيل دى بلازيو فى تغريدة على تويتر "هناك واحد على الأقل من الناجين وسقط قتيلان على الأقل. يواصل الغطاسون عملهم فى المياه".

كانت إدارة الطيران الاتحادية قالت إن الطائرة وهى من طراز (يوروكوبتر أيه.إس350) سقطت قرب الطرف الشمالى لجزيرة روزفلت فى حوالى الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي.

 


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