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مغربى يسعى للحصول على 1.8 مليون يورو تعويض بعد سجنه ظلما بعد 11 سبتمبر

الإثنين، 12 مارس 2018 05:12 م
مغربى يسعى للحصول على 1.8 مليون يورو تعويض بعد سجنه ظلما بعد 11 سبتمبر المغربى فريد هلالى





كتبت رباب فتحى
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قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المواطن المغربى فريد هلالى طلب تعويضًا قدره 1.8 مليون يورو بعد سجنه خطأ لمدة خمس سنوات بعد أحداث 11 سبتمبر، موضحة أنه يريد أن يحمل بريطانيا وإسبانيا "مسئولية" الظلم الكبير الذى ترك حياته فى حالة يرثى لها.
 
وأوضحت الصحيفة، أن المملكة المتحدة سجنت هلالى عندما امتثلت لمذكرة توقيف أوروبية أصدرتها إسبانيا عام 2004 واتهمته بأنه عضو فى تنظيم القاعدة نقل رسائل إلى قائد خلية لوجستية إسبانية حول هجمات 2001 فى نيويورك وواشنطن.
 
وأوضحت "الجارديان"، أنه لم يتم تقديم القضية إلى المحاكمة أبدًا وأُسقطت فى عام 2012 عندما اعترفت محكمة إسبانيا الوطنية بـ"عدم وجود أى نوع من الأدلة" بأن الهلالى كان عضوًا فى تنظيم القاعدة.
 
وقال الهلالى البالغ من العمر 49 عاما، والذى لم توجه إليه اتهامات رسمية لصحيفة الجارديان: "أريد أن أحمل إسبانيا والمملكة المتحدة المسئولية، لقد اتهمت بقتل ما يقرب من 3000 أمريكى وعلم الجانبان أنه لا يوجد دليل على ذلك".

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