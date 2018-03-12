معركة بالرصاص والخرطوش تحصد قتيلا و3 مصابين فى حى الأربعين بالسويس







السويس - سيد نون

قُتل شاب وأصيب ثلاثة آخرون فى معركة بمنطقة كفر سليم فى حى الأربعين بمحافظة السويس بسبب خلافات بين أهل المنطقة، وتم نقل المصابين لتلقى العلاج والمتوفى لمشرحة مستشفى السويس العام.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، قد تلقى إخطارا بنشوب معركة فى منطقة كفر سليم، قُتل فيها "أ. أ"، 28 سنة، بطلق نارى، وأصيب ثلاثة آخرون بينهم اثنان بطلقات خرطوش، وانتقل إلى مكان الحادث اللواء خالد إبراهيم، مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث قسم شرطة الأربعين.

وعقب نقل القتيل والمصابين، أجرت مباحث مديرية السويس تحرياتها بشأن الواقعة، للكشف عن أطراف المعركة والمتهمين بالقتل، ونجحت فى ضبط المشتركين فى المعركة التى نشبت بسبب خلافات الجيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة لتولى التحقيق.

وانتقل إلى مكان الحادث اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث قسم شرطة الأربعين، وكان