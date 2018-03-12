video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 03:30 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

"معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي بالشرقية غدا

الإثنين، 12 مارس 2018 01:10 م
"معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي بالشرقية غدا مؤتمر لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات - أرشيفية





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

تنظم "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، غدا الثلاثاء، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

وقال محمد علوان البطريق، المنسق العام لجمعية من أجل مصر بمركز ومدينة بلبيس، إنه سوف يعقد فى الرابعة من عصر الغد بأرض جوت بلبيس، أكبر مؤتمر جماهيرى تشهده مدينة بلبيس، بحضور عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، من أجل إعلان أبناء مركز بلبيس دعهم وتأييدهم للرئيس السيسي، موضحا أن المؤتمر سوف يشارك فيه عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، وأبناء مركز بلبيس وشبابها والمرأة.

 

فيما قال حموده محمد، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر، بمركز بلبيس، إن أبناء بلبيس قرروا رد الجميل للرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده المدينة من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أهالي ديرب نجم بالشرقية يبايعون الرئيس السيسي لفترة رئاسية ثانية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

بلبيس

حملة كلنا معاك من اجل مصر




لا تفوتك
الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: "تراب بلدنا أغلى من كل دهب العالم"

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

سامح شكرى لـ"وزير دفاع جنوب السودان": ندعم المصالحة واستقرار بلادكم

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة