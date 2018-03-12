"معاك من أجل مصر" تنظم مؤتمرا جماهيريا لدعم الرئيس السيسي بالشرقية غدا







الشرقية- فتحية الديب

تنظم "حملة كلنا معاك من أجل مصر" بمدينة ومركز بلبيس بمحافظة الشرقية، غدا الثلاثاء، مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال محمد علوان البطريق، المنسق العام لجمعية من أجل مصر بمركز ومدينة بلبيس، إنه سوف يعقد فى الرابعة من عصر الغد بأرض جوت بلبيس، أكبر مؤتمر جماهيرى تشهده مدينة بلبيس، بحضور عدد من النواب والقيادات التنفيذية والشعبية، من أجل إعلان أبناء مركز بلبيس دعهم وتأييدهم للرئيس السيسي، موضحا أن المؤتمر سوف يشارك فيه عدد من رجال الأعمال والشخصيات العامة، وأبناء مركز بلبيس وشبابها والمرأة.

فيما قال حموده محمد، المنسق العام لحملة كلنا معاك من أجل مصر، بمركز بلبيس، إن أبناء بلبيس قرروا رد الجميل للرئيس السيسى بتنظيم مؤتمر حاشد لم تشهده المدينة من قبل، لإعلان تأييدهم له فى الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات العملاقة.