مطار برج العرب يضبط راكب بحوزته 600 جرام حشيش و96 قرص مخدر

مطار برج العرب يضبط راكب بحوزته 600 جرام حشيش و96 قرص مخدرالإثنين، 12 مارس 2018 02:06 ص
حشيش - أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر
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تمكنت شرطة مطار برج العرب بالإسكندرية، من ضبط راكب قبل سفره بحيازه أقراص مخدرة، بعدد 96 قرص مخدر، و10 قطع حشيش داخل حقائبه .
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارا من مأمور قسم شرطه ثان العامريه، يفيد بضبط "م.س.ا" بمعرفه الاداره العامه لأمن الموانى، 45 سنه، تاجر دائره المحموديه محافظه البحيره، المحكوم عليه غيابيا بالحبس 6 شهور اثناء إنهاء اجراءات سفره، على متن الرحله 555 التابعه لشركه طيران الجزيره، بحوزته 10 قطع لمخدر الحشيش تزن 600 جرام تقريبا، و 96 قرص مخدر تامول، وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار وجارى العرض على النيابه .
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