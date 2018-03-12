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مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب من منجم السكرى تمهيدًا لشحنها إلى كندا

الإثنين، 12 مارس 2018 08:08 م
مطار القاهرة يستقبل شحنة ذهب من منجم السكرى تمهيدًا لشحنها إلى كندا مطار القاهرة الدولى





كتب محمود عبد الغنى
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أعلنت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، حالة الطوارئ بالتنسيق مع الجهات المعنية، لاستقبال شحنة ذهب خام من منجم السكرى، تمهيدًا لنقلها إلى كندا لتنقيتها وبيعها فى البورصة العالمية.
 
وقالت مصادر بقرية البضائع بالمطار، إن شحنة الذهب وصلت على متن طائرة خاصة قادمة من مرسى علم بإجمالى 384 كيلو جرام ذهب خام داخل 23 طردًا، تم تفريغ الشحنة بحضور مندوب من مصلحة الدمغة والموازين.

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