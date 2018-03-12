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مصر وأمريكا توقعان منحة بـ2.2 مليون جنيه لدعم متضررى قرية الروضة بشمال سيناء

الإثنين، 12 مارس 2018 03:54 م
مصر وأمريكا توقعان منحة بـ2.2 مليون جنيه لدعم متضررى قرية الروضة بشمال سيناء سحر نصر و أبو بكر الجندى خلال توقيع البرتوكول





عبد الحليم سالم
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سحر نصر:المنحة لصالح الهلال الأحمر المصرى لتقديم الدعم لأهالى القرية وتدريب الشباب والمرأة المعيلة

أبو بكر الجندى: ستستخدم لصالح الوعى المجتمعى والخدمات الصحية لأهالى سيناء

توماس جولدبرجر: المبادرة من الشعب الأمريكى للشعب المصرى وهى رمز للصداقة

أمين جمعية الهلال الأحمر: تقديم الدعم الاجتماعى والنفسى لنحو 600 طفل فى المدارس الابتدائية

 

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وتوماس جولدبرجر، لقائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى القاهرة، وشيرى كارلين، مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر، والدكتورة مؤمنة كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى، اليوم الاثنين 12 مارس 2018م، منحة لدعم المتضررين من العملية الإرهابية بقرية الروضة، بمحافظة شمال سيناء بقيمة 2.2 مليون جنيه، بحضور اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية.

 

وأوضحت الدكتورة سحر نصر، أن المنحة المقدمة للهلال الأحمر المصرى، تهدف للمساهمة فى دعم المتضررين من "تفجيرات مسجد الروضة"، التى تمت فى نوفمبر 2017م، وذلك من خلال تقديم الدعم المجتمعى لأهالى القرية، من خلال تدريب الأطفال فى المدارس على مكونات الاسعافات الأولية، والاستعداد للكوارث، والتوعية الصحية لرعاية المرضى فى المنازل، وتقديم دورات تدريبية للمرأة المعيلة والشباب، والتدريب الحرفى على المنتجات اليدوية وتركز المنحة على تقديم الدعم اللازم للمرأة والشباب، وهى الفئات الأولى بالتنمية، مشيرة إلى أن محافظة شمال سيناء تقع على رأس أولويات التنمية للحكومة المصرية فى الوقت الحالى.

 

وقدمت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، الشكر للواء أبو بكر الجندى، على دعم المحافظين لكافة الفرص الاستثمارية، مشيرة إلى أن الوزارة تركز على دعم المحافظات التى بها مناطق أكثر احتياجا خاصة شمال سيناء، موضحة أنه تم عقد لقاء مع وزير التنمية المحلية اليوم، لبحث دعم محافظات الصعيد من خلال التمويل المقدم من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار.

 

ومن جانبه، أكد اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن هذه المنحة ستستخدم لصالح الوعى المجتمعى والخدمات الصحية وتمكين المرأة والشباب لأهالى شمال سيناء، مقدما شكره للوزيرة على توفير هذه المنحة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

 

وقال توماس جولدبرجر، القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، إن هذه الأموال ستسمح للهلال الأحمر المصرى بتقديم الدعم النفسى الاجتماعى لتعزيز عملية التعافى لأولئك الأطفال الذين فقدوا أحبائهم.

 

وأضاف جولدبرجر: "نحن أيضًا نساعد الهلال الأحمر المصرى فى توفير الدعم لكسب العيش للأسر المحرومة من الدخل بسبب الهجوم وهذه المبادرة من الشعب الأمريكى للشعب المصرى، هى رمز للصداقة والتضأمن، وجزءً من الالتزام المتواصل لهزيمة الإرهاب معًا".

 

وأوضح القائم بأعمال السفير الأمريكى لدى القاهرة، أن دعم حكومة الولايات المتحدة الأمريكية يضيف إلى المساعدات الحيوية التى قدمها الهلال الأحمر المصرى مسبقا للمتضررين منذ للهجوم ويشمل التدريب المهنى الذى تقدمه هذه المنحة وتوفير آلات النسج ولوازم أخرى تحتاجها السيدات اللاتى فقدن أسرهن فى هذا الهجوم.

 

وأكدت شيرى كارلين، مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالقاهرة: "نحن ندعم ما يقوم به الهلال الأحمر المصرى، ونسعى على البناء ما حققوه من نجاح فى شمال سيناء"، مشيرة إلى أن هذه المنحة ستكون لأسر الضحايا الذين فقدوا نتيجة الحادث الإرهابى فى قرية الروضة.

 

وقدمت الدكتورة مؤمن كامل، الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر المصرى، شكرها وتقديرها للوزيرة على دعمها لهذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن الهلال الأحمر المصرى لديه برنامج لهذه المنحة يتضمن الدعم المعيشى ومساعدة الاسر فى توفير فرص العمل والتدريب المهنى وتقديم الدعم الاجتماعى والنفسى لنحو 600 طفل فى المدارس الابتدائية.

 


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