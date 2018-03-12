video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع 9 أشخاص جراء حرائق الغابات فى الهند

الإثنين، 12 مارس 2018 07:28 م
مصرع 9 أشخاص جراء حرائق الغابات فى الهند حرائق الغابات - أرشيفية





أ ش أ
إضافة تعليق

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، مصرع تسعة أشخاص بعدما حاصرتهم حرائق الغابات بولاية (تاميل نادو) الكائنة بجنوب البلاد.

وذكرت الشرطة- حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية- أن الحريق اندلع أمس الأحد وانتشر بسرعة كبيرة؛ ما تسبب فى محاصرة 39 شخصا معظمهم من الأسر المحلية، موضحة أن أربعة رجال وأربعة نساء وطفلة لقوا مصرعهم فيما يتلقى نحو 27 شخصا العلاج فى المستشفيات من إصابات الحروق.

ووجهت السلطات تحذيرات إلى مجموعات ممارسة رياضة المشى بالابتعاد عن المنطقة، فيما يستمر عمال الطوارئ فى إطفاء الحريق بشكل كامل لمنعه من الامتداد إلى مناطق أخرى.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تصنف حريق غابات كاليفورنيا الأكبر مساحة منذ 1932

عمليات إجلاء إلزامية فى مقاطعة بولاية كاليفورنيا بسبب حرائق الغابات

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

اخبار الهند اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة