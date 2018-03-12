مصرع 9 أشخاص جراء حرائق الغابات فى الهند

مصرع 9 أشخاص جراء حرائق الغابات فى الهندالإثنين، 12 مارس 2018 07:28 م
حرائق الغابات - أرشيفية
أ ش أ
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أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الاثنين، مصرع تسعة أشخاص بعدما حاصرتهم حرائق الغابات بولاية (تاميل نادو) الكائنة بجنوب البلاد.
وذكرت الشرطة- حسبما نقلت شبكة (سى إن إن) الأمريكية- أن الحريق اندلع أمس الأحد وانتشر بسرعة كبيرة؛ ما تسبب فى محاصرة 39 شخصا معظمهم من الأسر المحلية، موضحة أن أربعة رجال وأربعة نساء وطفلة لقوا مصرعهم فيما يتلقى نحو 27 شخصا العلاج فى المستشفيات من إصابات الحروق.
ووجهت السلطات تحذيرات إلى مجموعات ممارسة رياضة المشى بالابتعاد عن المنطقة، فيما يستمر عمال الطوارئ فى إطفاء الحريق بشكل كامل لمنعه من الامتداد إلى مناطق أخرى.
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