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مصرع فتاه بالإسكندرية بعد مشاجرة مع زميلتها بسبب أعمال نظافة المنزل

الإثنين، 12 مارس 2018 02:06 ص
مصرع فتاه بالإسكندرية بعد مشاجرة مع زميلتها بسبب أعمال نظافة المنزل جثة - أرشيفية





الإسكندرية – أسماء على بدر
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لقيت فتاه مصرعها، بعد أن تشاجرت مع زميلتها ووصلت للاشتباك بالأيدى، بسبب أعمال نظافة المنزل، وارتطمت رأسها فى أحد الحوائط، وتسببت فى إصابة بالغة، ما تسبب فى وفاتها على الفور.
 
وتلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندريه، إخطارًا من مأمور قسم أول المنتزة، يفيد بوصول مستشفى مار مرقس "ا.ر.ا"، 19 سنة طالبة بالمعهد الفنى الصناعى، مقيمه شبراخيت، مصابة بكدمات بالرأس وتوفيت عقب وصولها إلى المستشفى.
 
وبالانتقال والفحص، تبين حدوث مشادة كلامية بين المذكورة وزميلتها "م.ف.ع" 19 سنة، مقيمه البوصيلى، بسبب الخلاف بينهما على أعمال النظافه بالشقة، الكائنة بعقار شارع خالد بن الوليد منطقة ميامى دائرة القسم، مستاجره للإقامة أثناء الدراسة، وتطورت المشاجرة للتشابك بالأيدى، قامت على إثرها قيام الاخيره بالارتطام بأحد حوائط الشقة، مما أدى لسقوطها على الأرض مغشيا عليها، وحدوث إصابتها التى أودت بحياتها.
 
وبسؤال زميلتها المقيمة معها بالشقه "س.ع.غ"19 سنة، طالبه بكليه الحقوق، أيدت ما جاء بالفحص، وتمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهمة وبمواجهتها اعترفت، وتحرر المحضر إدارى قسم شرطة أول المنتزه، وجارى العرض على النيابة.
 
 
 
 

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