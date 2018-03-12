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الإثنين، 12 مارس 2018 03:34 م
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مصرع طفل داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب

الإثنين، 12 مارس 2018 12:35 م
مصرع طفل داخل مغسلة ملابس فى السيدة زينب جثة طفل - أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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لقى طفل مصرعه أثناء عمله فى مغسلة ملابس بمنطقة السيدة زينب، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 
تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السيدة زينب بلاغ من الأهالى يفيد مصرع طفل داخل مغسلة ملابس بشارع التونسى، وعلى الفور تم انتقال رجال الشرطة لمحل الواقعة. 
 
أسفرت التحريات عن صحة البلاغ، وتبين أنه أثناء وضع الطفل الغسيل بمعصرة الغسالة، التهمت يده اليمنى وعندما حاول التخلص منها، سقط رأسه على قطعة حديدية أدت إلى مصرعه فى الحال، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.

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