مصرع طالب بعد انزلاقه فى ترعة المحمودية بالإسكندرية







الإسكندرية – أسماء على بدر

لقى طالب مصرعه اليوم بعد إنزلاق قدمه على حافة ترعة المحمودية، وكان قد تبلغ اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير امن الإسكندريه من مأمور قسم شرطه ثالث المنتزه بسقوط شخص بترعه المحمودية وتوفى.

وانتقل مأمور القسم وضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهرى وتم انتشال ا.ب.ن ١٣ سنة طالب مقيم شارع البنزينه دائره القسم، وبسؤال والده ب.س.ن ٥٠ سنه عامل مقيم ذات العنوان قرر أنه أثناء قيام نجله المذكور باللهو على حافه الترعه المشار اليها انزلقت قدمه وسقط بمياه الترعه مما أدى لوفاته ولَم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاته، تحرر المحضر إدارى ثالث المنتزه وجار العرض على النيابة.