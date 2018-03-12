مصرع شخص صدمته سيارة ميكروباص على الطريق الزراعى ببنها

جثة - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه
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لقى شخص مصرعه أثناء عبور الطريق الزراعى بنها ـ القاهرة، عند مدخل قرية كفر الحصة بعدما صدمته سيارة ميكروباص، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى لاتخاذ اللازم.
تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزى عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ يفيد مصرع شخص أثناء عبور الطريق الزراعى عند مدخل قرية كفر الحصة اتجاة الذهاب إلى القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها الجامعى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
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