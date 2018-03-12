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مصرع شخصين وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بطريق ههيا – الزقازيق بالشرقية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:08 ص
مصرع شخصين وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بطريق ههيا – الزقازيق بالشرقية حادث تصادم - صورة أرشيفية





الشرقية- فتحية الديب
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لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بالطريق العام" ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح، وتم نقل المصابين لمستشفى ههيا العام وإخطار النيابة العامة.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا العام، بوصول جثتين و10 مصابين، وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق العام "ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح وتم نقل المصابون للمستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة.
 
 
 

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التعليقات 2

عدد الردود 0

بواسطة:

maher

ايقاف نزيف الدم على الاسفلت

اطالب بان كل من بالعمل سواء كان تاكسي او ميكروباص وكان فى اصابات او وافيات يتحمل الدية وتكلفة العلاج اصحاب هذة المركبات حتى نجبرهم على حسن اختيار من يقوم بالقيادة وان يلتزم بتعليمات المرور وكفاية كل يوم نفس الحوادث بنفس الطريقة ولا يوجد رادع لذلك

عدد الردود 0

بواسطة:

مواطنة شرقاوية.

كل الطرق من وإلى الزقازيق منتهية الصلاحية

ياجماعة الشرقية تالت أكبر محافظة على الجمهورية في عدد السكان ومحتاجة محافظ لايجلس على مكتب ومحتاجة شبكة طرق داخلية وخارجية حتى داخل مدينة الزقازيق الشوارع فى الأحياء السكنية كلها تراب والسفلتة اختفت من الشوارع محافظ الشرقية غير كفء وبطىء والمحافظة كبيرة جدا جدا وعايزة حلول غير تقليدية لمشاكل الزقازيق والمحافظة عموما

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