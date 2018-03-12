مصرع شخصين وإصابة 10 فى انقلاب ميكروباص بطريق ههيا – الزقازيق بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

لقى شخصان مصرعهما، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وسحجات، فى حادث تصادم وقع اليوم الاثنين، بالطريق العام" ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح، وتم نقل المصابين لمستشفى ههيا العام وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مستشفى ههيا العام، بوصول جثتين و10 مصابين، وتبين من التحريات انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق العام "ههيا- الزقازيق" أمام قرية صبيح وتم نقل المصابون للمستشفى العام، وتحرير محضر بالواقعة.