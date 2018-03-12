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مصرع سائق وإصابة 13 شخصا فى حادث تصادم أمام قرية العباسة بالشرقية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:25 ص
مصرع سائق وإصابة 13 شخصا فى حادث تصادم أمام قرية العباسة بالشرقية حادث تصادم - صورة أرشيفية





الشرقية- فتحية الديب
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لقى سائق مصرعه، اليوم الاثنين، فيما أصيب 13 من الركاب بحادث تصادم وقع بين سيارة مكروباص وسيارة نقل أمام قرية العباسة مركز أبوحماد بالشرقية.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، بلاغا من مركز شرطة أبوحماد، بوقوع حادث تصادم أمام قرية العباسة دائرة المركز، بين سيارة مكروباص قيادة "سعيد ع ع" 38 سنة سائق وبين سيارة نقل بمطقورة قيادة "محمد ا غ" 33 سنة سائق، وذلك بسبب تفادى السيارة الميكروباص لتوك توك مما أدى إلى انحرافه واصطدامه بالسيارة الثانية.
 
 
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الأولى وإصابة 13 من الركاب بكسور وكدمات، وتم نقلهم لمستشفى أبوحماد العام، وتحرير محضر بالواقعة.
 

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