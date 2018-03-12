مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية







الشرقية- فتحية الديب

لقى سائق مصرعه، اليوم، فيما أصيب 10 من الركاب فى حادثى تصادم وقعا بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر، أمام مصر النور، بين سيارة ملاكى وسيارة رحلات، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.

كما أسفر حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي إتجاه بلبيس، بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وإصابة 6 من الركاب، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة وتحرير محضر بالواقعة.

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بغرفة خاصة بتربية الطيور بمنزل مكون من طابقين بقرية شيبة مركز الزقازيق، بسبب ماس كهربائى.