video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 10:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:32 ص
مصرع سائق وإصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بطريق بلبيس- العاشر بالشرقية جثه - أرشيفية





الشرقية- فتحية الديب
إضافة تعليق

لقى سائق مصرعه، اليوم، فيما أصيب 10 من الركاب فى حادثى تصادم وقعا بالطريق العام" بلبيس- العاشر من رمضان"، وتم نقل الجثة والمصابين للمستشفيات القريبة، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.
 
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق بلبيس – العاشر، أمام مصر النور، بين سيارة ملاكى وسيارة رحلات، أسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص.
 
كما أسفر حادث انقلاب سيارة بالطريق الإقليمي إتجاه بلبيس،  بسبب انفجار الإطار الخلفى للسيارة، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة وإصابة 6 من الركاب، وتم نقلهم للمستشفيات القريبة وتحرير محضر بالواقعة.
 
وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بغرفة خاصة بتربية الطيور بمنزل مكون من طابقين بقرية شيبة مركز الزقازيق، بسبب ماس كهربائى.
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مصرع سائق وإصابة 13 شخصا فى حادث تصادم أمام قرية العباسة بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار مصر

الطريق الاقليمي

بلببيس

العاشر

حادث تصادم




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة