مصادر نفطية: المفاوضات جارية لإنهاء إضراب فى ميناء الزاوية النفطى الليبى

مصادر نفطية: المفاوضات جارية لإنهاء إضراب فى ميناء الزاوية النفطى الليبىالإثنين، 12 مارس 2018 08:13 م
حقل نفط ليبى
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قالت مصادر نفطية وتجارية إن إضرابا للعمال فى ميناء الزاوية النفطى فى ليبيا عطل نشاط التحميل فى الميناء اليوم الاثنين.
وأشارت المصادر أن المفاوضات جارية لحل النزاع.
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