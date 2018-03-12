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مصادر نفطية: المفاوضات جارية لإنهاء إضراب فى ميناء الزاوية النفطى الليبى

الإثنين، 12 مارس 2018 08:13 م
مصادر نفطية: المفاوضات جارية لإنهاء إضراب فى ميناء الزاوية النفطى الليبى حقل نفط ليبى





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قالت مصادر نفطية وتجارية إن إضرابا للعمال فى ميناء الزاوية النفطى فى ليبيا عطل نشاط التحميل فى الميناء اليوم الاثنين.
 
وأشارت المصادر أن المفاوضات جارية لحل النزاع. 
 

 


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