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الإثنين، 12 مارس 2018 01:14 م
خالد صلاح
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مصادر: شركة هندية تشترى مليون برميل من خام مربان تحميل مايو

الإثنين، 12 مارس 2018 11:18 ص
مصادر: شركة هندية تشترى مليون برميل من خام مربان تحميل مايو بترول





رويترز
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قالت مصادر تجارية اليوم الاثنين، إن شركة النفط الهندية (آي.أو.سى) أكبر شركة تكرير فى البلاد اشترت مليون برميل من خام مربان للتحميل فى شهر مايو.

 

وأضافت المصادر، أن تشاينا أويل باعت الشحنة للشركة الهندية ولكن لم يعرف السعر على الفور.

 

وطرحت الشركة الهندية مناقصتين أخريين لشراء خام عالى الكبريت ومنخفض الكبريت للتحميل فى مايو أيضا. 


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