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"مشروع المليون ونصف فدان وترشيد استهلاك المياه" فى ندوة بجامعة سوهاج اليوم

الإثنين، 12 مارس 2018 03:00 ص
"مشروع المليون ونصف فدان وترشيد استهلاك المياه" فى ندوة بجامعة سوهاج اليوم جامعة سوهاج





سوهاج محمود مقبول
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تنظم كلية الزراعة بجامعة سوهاج صباح اليوم الاثنين بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعى القديم، ندوة عن "مشروع المليون ونصف فدان وترشيد استهلاك المياه فى الزراعة".

 صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، وقال إن قضية الأمن الغذائى أصبحت من أهم القضايا المثارة فى العالم فى ظل تزايد السكان، مضيفا أن من المهم وضع تصور إستراتيجى لإعادة توزيع السكان على مساحات أوسع من الأراضى الصحراوية فى ظل الموارد المتاحة من الأرض والمياه.

وأشار الدكتور محمد عبد الحفيظ عميد الكلية إلى أن الندوة سيحاضر فيها كل من الدكتور عبد الغنى الجندى عميد كلية الزراعة الأسبق، والدكتور عبد العزيز شتا أستاذ الأراضى بجامعة عين شمس ورئيس قطاع استصلاح الأراضى الأسبق.

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة الأستاذ المساعد بقسم وقاية النبات، عضو مجلس بحوث الزراعة والغذاء ومنسق الندوة، أنه سيتم مناقشة المرحلة الأولى من المشروع من حيث خصائص التربة ودرجة صلاحيتها للزراعة والموارد المائية المتاحة بكل منها واستدامة استخدامها.

وذكر أنه سيتم القاء الضوء على كيفية ترشيد استخدام المياه فى الزراعة من خلال مشروع تطوير الرى الحقلى.


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