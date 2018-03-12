مشادات بين الضباط ودفاع المتهمين بتشكيل عصابة دولية للإتجار بالمخدرات

كتب: أحمد حسنى

رفعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مدبولى كساب، محاكمة عصابة دولية بتهمة حيازة 3 ملايين قرص مخدر الكابتجون، و4 أطنان حشيش بقصد الاتجار، وحيازة أجهزة اتصالات الثريا للاستراحة.

وشهدت جلسة سماع شهود الإثبات من ضباط مكافحة المخدرات، مشادات بين الضباط وهيئة الدفاع عن المتهمين.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد رأفت الطيب وهيثم محمود عبد الرحيم وأمانة سر وائل عبد المقصود.

وكشفت تحقيقات النيابة فى القضية رقم 4992 لسنة 2017 جنايات التجمع الأول قيام سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وعبد الرحمن سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، ومحمد عماد سليمان فهد الأحمد لبنانى الجنسية، وطلال منيعى سلامه سلمى مغربى الجنسية، وعلى طلال منيعى سلامه سلمى مغربى الجنسية، وعثمان فرج حميده جبريل مغربى الجنسية، وهشام انهناه مغربى الجنسية، والدهبى العروس مغربى الجنسية، بتكوين عصابة دولية بقصد الاتجار فى جوهرين مخدرين الحشيش والمبفتالين داخل البلاد.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة جلب المواد المخدرة إلى داخل البلاد بدون ترخيص وبغير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة لإنتاج واستخراج جوهر الحشيش، والشروع فى إنتاج واستخراج مخدر المبفتالين بدون ترخيص، وحيازة أجهزة هواتف الثريا بدون تصريح من الجهة الإدارية.