"مستقبل وطن" بدمياط يعقد مؤتمرا جماهيريا لحشد المواطنين للانتخابات

"مستقبل وطن" بدمياط يعقد مؤتمرا جماهيريا لحشد المواطنين للانتخاباتالإثنين، 12 مارس 2018 12:00 ص
مؤتمرات مستقبل وطن لدعم الرئيس السيسي بالانتخابات الرئاسيه - أرشيفيه
دمياط معتزالشربينى
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ينظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة دمياط برئاسة محمد سامى سليمان أمين الحزب بدمياط، مؤتمرا جماهيريا موسع اليوم الاثنين بميدان الساعة بمدينة دمياط الساعة الخامسة مساء تحت عنوان "انزل شارك دى بلدك"، وذلك بمشاركة العديد من قيادات العمل السياسى والشعبى والخدمى والتنفيذى ونواب البرلمان بدمياط وبحضور أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن وأعضاء الحزب بأمانات محافظة دمياط.
وقال محمد سليمان لـ"اليوم السابع"، إن المؤتمر يهدف إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية القادمة .
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