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مستشار عرفات ناعيا الفريق صفى الدين أبو شناف: واحد من أبرز أبطال الجيش

الإثنين، 12 مارس 2018 03:29 م
مستشار عرفات ناعيا الفريق صفى الدين أبو شناف: واحد من أبرز أبطال الجيش الفريق صفى الدين أبو شناف





كتبت – شرويت ماهر
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نعى محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات، الفريق صفى الدين أبو شناف، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب محمد رشيد: "ودعت مصر اليوم رئيس الأركان الأسبق الفريق صفي الدين أبو شناف بجنازة عسكرية مهيبة تقدمها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقادة القوات المسلحة، الفقيد الراحل واحد من أبرز أبطال الجيش، وشارك في حروب العدوان الثلاثي، وحزيران "حرب 67"، والاستنزاف، وحرب أكتوبر المجيدة و غيرها، أسكنه الله فسيح جناته".

وتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنازة العسكرية التى أقيمت للفريق صفى الدين أبو شناف رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، بمنطقة المراسم العسكرية بمسجد المشير بالتجمع الخامس، بحضور المشير حسين طنطاوى والفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمد فريد رئيس آركان حرب القوات المسلحة، وقادة الافرع الرئيسية، وكبار قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

محمد رشيد
 

 

 

 

 


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