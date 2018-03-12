مستشار عرفات: على المشاهير التواجد بصفوف الناخبين فى الانتخابات الرئاسية

مستشار عرفات: على المشاهير التواجد بصفوف الناخبين فى الانتخابات الرئاسيةالإثنين، 12 مارس 2018 10:25 م
الكاتب محمد رشيد
كتب أحمد جودة
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أكد الكاتب محمد رشيد، مستشار الرئيس الفلسطينى الراحل، أن النجوم والمشاهير فى مصر يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة فى تحفيز أوسع مشاركة شعبية بانتخابات الرئاسة المصرية المقرر لها 26 مارس إلى 28 مارس الجارى.
محمد رشيد
وأضاف رشيد عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، « من أجل مصر عليهم واجب تكثيف التحفيز مبكرا والتواجد فى مقدمة صفوف الناخبين فى الأيام المقررة.. تحيا مصر».
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