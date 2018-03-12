مساعد سابق بحملة ترامب: ينبغى أن يجرى الرئيس مقابلة مع روبرت مولر







كتبت ريم عبد الحميد

قال مساعد سابق بحملة دونالد ترامب إنه سيقترح بشدة أن يشارك الرئيس الأمريكى فى مقابلة مع المدعى الخاص روبرت مولر حول تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية.

وبحسب ما ذكرت مجلة نيوزويك، فإن سام نانبيرج أدلى بهذه التصريحات فى مقابلة مع قناة MSNBC الأمريكية أمس الأحد، بعد أسبوع من ظهوره فى عدد من القنوات التلفزيونية وإدلائه بتصريحات متناقضة عن الرئيس.

وقال نانبيرج إنه سيقول إن على الرئيس أن يجرى المقابلة، مضيفًا سأقترح هذا بشدة، على الرغم من أنه قال قبل أسبوع إنه نفسه ربما لا يلتزم بأمر الاستدعاء الصادر من مولر للحصول على كل اتصالاته مع قادة حملة ترامب ومساعديه منذ نوفمبر 2015.

وأضاف نانبيرج فى هذا الوقت: "ينبغى أن يفهم مولر جيدا أننى لن أذهب يوم الجمعة إلى هيئة المحلفين الكبرى"، ووصفت واشنطن بوست ما قاله مساعد حملة ترامب السابق بأنه عصيان لافت، وقد جذب نانبيرج انتباه وسائل الإعلام الأمريكية لرفضه تحقيق مولر ووصفه بأنه "مطاردة الساحرات"، مشيرًا إلى أنه اضطهاد، كما أنه بدا فى بعض الأحيان متوترا وغير واثقا بنفسه وشكك صراحة فى مصيره القانونى، وفى نهاية اليوم صرح لوكالة "أسوشيتدبرس" بأنه ربما يتعاون مع مولر.

وقد تمت إقالة نانبيرج، الذى عمل ضمن الفريق السياسى فى حملة ترامب فى عام 2015 ، وتواجد منذ هذا الوقت على هامش مدار ترامب كمستشار، وهاجم مسئولو البيت الأبيض مصداقيته ووصفه ظهوره فى الإعلام بأنه يشير إلى عدم الاتزان العقلى.