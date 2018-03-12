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مركز النيل للإعلام ببنها يعقد ندوة تحت حول رفع الوعى المائى

الإثنين، 12 مارس 2018 08:07 م
مركز النيل للإعلام ببنها يعقد ندوة تحت حول رفع الوعى المائى جانب من الندوة





القليوبية نيفين طه
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نظم مركز النيل للإعلام ببنها التابع للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة تثقيفية، مساء اليوم الإثنين، بعنوان رفع الوعى المائى لطلاب الجامعات والمدارس، بهدف الحد من هدر المياه وترشيد استخداماتها وتخفيض قيمة فاتورة الاستهلاك، تحت رعاية اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية.

وقال الدكتور رمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام، أن مصر تمر حاليًا بمرحلة الفقر المائى فى ظل الموارد المائية المحدودة، وتواجه تحديات تفرض عليها المضى قدما فى تلبية متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة ومواكبة تلك المتغيرات للارتقاء بالشأن المائى، وفى مقدمة تلك التحديات تناقص حصة الفرد من المياه فى ظل ثبات حصة مصر من مياه نهر النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا والزيادة السكانية والتى من المتوقع أن تصل عام 2050 إلى 170 مليون نسمة، وزيادة الاحتياجات المائية للزراعة والشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والملاحة وغيرها.

وأضاف عرفة أن كل فرد عليه مسئولية فى مواجهة هذه الأخطار تتمثل فى ترشيد استخدام المياه  للحفاظ على الحقوق المائية للأجيال القادمة، ومن بين هذه الأساليب التأكد من إغلاق صنبور الماء بعد الانتهاء من استعماله، وتغيير الصنابير التالفة، والامتناع عن تعبئة حوض الاستحمام بالماء، وعدم استخدام الخرطوم فى غسل السيارة.


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