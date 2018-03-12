مراسلون بلا حدود: إيران من أكبر السجون الخمسة الأولى للصحفيين بالعالم

مراسلون بلا حدود: إيران من أكبر السجون الخمسة الأولى للصحفيين بالعالمالإثنين، 12 مارس 2018 03:50 م
الرئيس الإيرانى حسن روحانى
طهران (أ ش أ)
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أفادت منظمة "مراسلون بلا حدود" اليوم الاثنين، بأن إيران تعد من أكبر السجون الخمسة الأولى للصحفيين بالعالم.
وذكرت المنظمة، فى تقريرها الذى نقلته فضائية العربية، أن كلا من الصين وتركيا وإيران وفيتنام ضمت أكبر عدد من الصحفيين المسجونين فى العالم حتى بداية العام الجارى.
وأضافت أن أجهزة إيران الأمنية قامت بسجن 23 صحفيا وملاحقة عشرات النشطاء عبر مواقع التواصل واستدعائهم واعتقالهم وسجنت الكثير منهم.
يشار إلى أن منظمة (مراسلون بلا حدود) كانت قد ذكرت فى تقرير لها حول إيران فى أغسطس الماضي، أن فترة حكم الرئيس الإيرانى حسن روحانى الأولى شهدت حملة قمع واسعة ضد الصحفيين وطالبته بتطبيق ما وعد به حول ضمان حرية الصحافة خلال ولايته الثانية.
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