مد أجل الحكم فى الطعن على أحكام القضية "174" لجلسة 29 مارس

كتبت أمنية الموجى

قررت محكمة الطعون العسكرية العليا، مد أجل الحكم فى الطعن المقدم من المتهمين بالقضية 174 عسكرية، والتى تضمنت أحكامها الإعدام شنقا لـ6 متهمين، والسجن المؤبد لـ12 متهمًا، والمشدد 15 عامًا لـ6 آخرين، وبراءة 2 فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، إلى جلسة 29 مارس القادم.

يشار إلى أن المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، أصدرت حكمها فى 29 مايو 2016 بإعدام 8 متهمين من بينهم 6 حضوريا، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين، وبراءة 2، حيث اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.