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مدير "سى آى أيه" : على الأمريكيين ألا يقلقوا من التهديدات النووية الروسية

الإثنين، 12 مارس 2018 01:55 م
مدير "سى آى أيه" : على الأمريكيين ألا يقلقوا من التهديدات النووية الروسية مايك بومبيو مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى أيه)





واشنطن أ ش أ
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طمأن مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سى آى أيه) مايك بومبيو الأمريكيين، بألا يقلقوا من التهديدات النووية الروسية.

وقال بومبيو - وفق ما نقلته مجلة "بوليتيكو" الأمريكية - إن تصريحات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين الأخيرة حول امتلاك موسكو أسلحة نووية جديدة بعضها ذو نطاق غير محدود لم تكن مفاجأة لمجتمع الاستخبارات الأمريكى .

وأضاف بومبيو قائلا : إننا نتابع كل هذا عن كثب ، وكذلك زملاؤنا فى وزارة الدفاع، ويجب على الأمريكيين أن يطمئنوا إلى أن لدينا فهمًا جيدًا للبرنامج الروسي، ونضمن أن يظل الأمريكيون فى مأمن من تهديدات فلاديمير بوتين " .

وتابع بومبيو أن الولايات المتحدة مازالت " منخرطة تماما " فى مواكبة آخر تهديدات الأسلحة والتقدم التكنولوجى مهما كان مصدرها.

وأردف أنه " فى كل مرة هناك تقدم فى أنظمة الأسلحة لأى شخص سواء نظام الأسلحة الروسى أو نظام الأسلحة الصيني، تكون أمريكا مطالبة بالتأكيد على أن لدينا دفاعات تستطيع الرد على ذلك .. ومع تقدم التكنولوجيا - ليس فقط نظام الأسلحة الذى وصفه، بل الأسلحة الإلكترونية كذلك - تتحمل أمريكا مسؤولية التأكيد بالاشتراك مع فريق الأمن القومى على أننا مستعدون للحماية من تلك التهديدات، من أى نظام يقدمها . " .

 


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