مدرسة أبو زنيمة الثانوية بجنوب سيناء تستضيف معرض الصحافة المدرسية







جنوب سيناء – فايزة مرسال

استضافت مدرسة أبو زنيمة الثانوية بجنوب سيناء معرض الصحافة المدرسية والإذاعة المدرسية، والذى ضم إدارات أبو زنيمة التعليمية وأبو رديس التعليمية، وسانت كاترين التعليمية.

وقامت اللجنة التى شكلها محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة بتقييم أعمال المعرض، لاختيار الأعمال المتميزة والمشاركة بها فى المعرض العام لمديرية التربية والتعليم والمحدد له 19 مارس المقبل.

ضمت لجنة التقييم لأعمال المعرض محمد عبد الخالق موجه عام الإعلام التربوى بالمديرية، وأنور السامولى موجه الإعلام، ومحمود العبد مدير العلاقات العامة والإعلام بالمديرية.

وقام بإعداد المعرض علاء نصار موجه الإعلام بإدارة أبو زنيمة وأسامة المتولى أخصائى الإعلام بمدرسة أبو زنيمة الثانوية، وحمدى المهدى أخصائى الاعلام بمدرسة أبو زنيمة الثانوية الصناعية وعدد من أخصائيى الإعلام بإدارة أبو زنيمة وأبو رديس وسانت كاترين.

وضم المعرض عدد من صحف ومجلات الحائط ذات الموضوعات المتعدد والمصورة والتى ضمت تحقيقات متنوعة ومقالات وقصص قصيرة وكاريكتير ومجلات الربع ساعة.

كما استمعت اللجنة إلى عدد من الإذاعات المدرسية للمراحل التعليمية المختلفة، ضمت إذاعة مدرسة الشهيد محمد الدرة الابتدائية التابعة لإدارة أبو رديس، وإذاعة مدرسة أبو رديس الإعدادية.