محمد بن راشد ينشر صورا من مشاركته بمخيم دبى الإعلامى بمحمية المرموم







كتب أحمد جودة

نشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، صورا من افتتاح ومشاركته بمخيم دبى الإعلامى" فى محمية المرموم تحت شعار "دبى أخبار مستمرة".



محمد بن راشد

وأضاف "بن راشد"، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "استمعت لمبادرات مهمة قدمها المكتب الإعلامي تدعم توصيل رسائل مهمة إلى العالم بأسلوب مبدع وغير تقليدى، المخيم أثمر أفكارا عديدة متميزة صاغها إعلاميون ومسئولون في دبى".