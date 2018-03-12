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محكمة إيرانية تقضى بسجن 11 شخصا بعد إدانتهم بمهاجمة مساجد

الإثنين، 12 مارس 2018 08:07 م
محكمة إيرانية تقضى بسجن 11 شخصا بعد إدانتهم بمهاجمة مساجد الشرطة الإيرانية





طهران (أ ف ب)
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أصدرت محكمة إيرانية أحكاما بالسجن حتى 6 سنوات بحق 11 فردا فى مجموعة إيرانية معارضة دينت بمهاجمة مساجد وممتلكات عامة، كما أوردت الوكالة الرسمية الاثنين.

وقال حسن حيدرى، نائب المدعى العام لمحافظة خوراسان رضوى فى شمال شرق ايران، إن11 متهما، بينهم نساء، دينوا بـمهاجمة مساجد وممتلكات عامة ونشر دعاية مناهضة لنظام الجمهورية الإيرانية.

وأدين معظم المتهمين بإضرام النار فى مسجدين فى مشهد، على ما ذكرت الوكالة التى أشارت إلى أن الأحكام قابلة للطعن.

وتقول السلطات الإيرانية إن المتهمين ينتمون إلى مجموعة معارضة تسمى نفسيها "ريستارت" أسسها محمد الحسينى المذيع الرياضى السابق فى التلفزيون الحكومى ويعيش حاليا فى المنفى.

 


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