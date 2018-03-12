محكمة ألمانية تحكم على 3 سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى







برلين (أ ف ب)

حكم القضاء الألمانى الاثنين، على 3 سوريين قدموا انفسهم على أنهم لاجئون بالسجن لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دى بى أى" أن محكمة الدرجة الأولى فى هامبورج حكمت على أحدهم وهو فى السابعة والعشرين من العمر بالسجن 6 سنوات ونصف سنة، وعلى الاثنين الأخرين بالسجن 3 سنوات ونصف سنة لانهما كانا قاصرين عند حصول الوقائع.

وأوضحت المحكمة أنهم غادروا سوريا بناء على طلب من تنظيم داعش الإرهابى للانتقال إلى ألمانيا فى نوفمبر 2015، فى الوقت الذى كان فيه مئات آلاف اللاجئين يتدفقون إلى أوروبا.

وقالت المحكمة إنه بوصفهم "خلية نائمة" كان عليهم انتظار تعليمات تنظيم داعش الإرهابى فى ألمانيا، وذكر المصدر نفسه أن التنظيم الذى تبنى مسئولية عدة اعتداءات فى أوروبا لاسيما فى باريس ونيس فى 2015 و2016، زودهم بجوازات سفر مزورة والمال وهواتف نقالة.

وأسلوبهم للوصول إلى أوروبا كان شبيها بأسلوب بعض منفذى اعتداءات باريس وسان دونى التى أوقعت أكثر من 130 قتيلا فى 13 نوفمبر 2015، حسب ما أوضحت المحكمة.

ولدخول اليونان عبر تركيا استعانوا بنفس المهربين، وخلال المحاكمة قدم المتهم البالغ ال27 من العمر اعترافات وأقر بأنه جند من قبل التنظيم المتطرف.

وأوقف الرجال الثلاثة فى سبتمبر 2016 فى مراكز لطالبى اللجوء فى منطقة هامبورج.