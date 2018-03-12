video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الثلاثاء، 13 مارس 2018 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

محكمة ألمانية تحكم على 3 سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى

الإثنين، 12 مارس 2018 09:05 م
محكمة ألمانية تحكم على 3 سوريين بتهمة الانتماء لتنظيم داعش الإرهابى الشرطة الألمانية





برلين (أ ف ب)
إضافة تعليق

حكم القضاء الألمانى الاثنين، على 3 سوريين قدموا انفسهم على أنهم لاجئون بالسجن لانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابى.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية "دى بى أى" أن محكمة الدرجة الأولى فى هامبورج حكمت على أحدهم وهو فى السابعة والعشرين من العمر بالسجن 6 سنوات ونصف سنة، وعلى الاثنين الأخرين بالسجن 3 سنوات ونصف سنة لانهما كانا قاصرين عند حصول الوقائع.

وأوضحت المحكمة أنهم غادروا سوريا بناء على طلب من تنظيم داعش الإرهابى للانتقال إلى ألمانيا فى نوفمبر 2015، فى الوقت الذى كان فيه مئات آلاف اللاجئين يتدفقون إلى أوروبا.

وقالت المحكمة إنه بوصفهم "خلية نائمة" كان عليهم انتظار تعليمات تنظيم داعش الإرهابى فى ألمانيا، وذكر المصدر نفسه أن التنظيم الذى تبنى مسئولية عدة اعتداءات فى أوروبا لاسيما فى باريس ونيس فى 2015 و2016، زودهم بجوازات سفر مزورة والمال وهواتف نقالة.

وأسلوبهم للوصول إلى أوروبا كان شبيها بأسلوب بعض منفذى اعتداءات باريس وسان دونى التى أوقعت أكثر من 130 قتيلا فى 13 نوفمبر 2015، حسب ما أوضحت المحكمة.

ولدخول اليونان عبر تركيا استعانوا بنفس المهربين، وخلال المحاكمة قدم المتهم البالغ ال27 من العمر اعترافات وأقر بأنه جند من قبل التنظيم المتطرف.

وأوقف الرجال الثلاثة فى سبتمبر 2016 فى مراكز لطالبى اللجوء فى منطقة هامبورج.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الشرطة الألمانية: 3 مراهقين هم من أشعلوا النيران بمسجد برلين

اندبندنت: الشرطة الألمانية تقاضى سائحة أمريكية وصفت ضباطا بالنازيين

الشرطة الألمانية تفرق تظاهرة مؤيدة للأكراد

المانيا

اخبار المانيا

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة