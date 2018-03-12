محافظ مطروح: إخلاء منطقة الطابية العشوائية قبل منتصف مايو المقبل لتطويرها







مطروح – حسن مشالي

عقد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، اجتماعاً مع سكان منطقة الطابية بمدينة مرسي مطروح، بالقاعة الصغرى بديوان عام المحافظة، للإعلان عن بدء إخلاء المنطقة قبل منتصف شهر مايو المقبل، تمهيدا لتطويرها وتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بمكانة المحافظة السياحية والطفرة التنموية التى تشهدها.

وأكد المحافظ خلال اللقاء، أن المحافظة ستتحمل نفقات إقامة سكان المنطقة خلال الـ 10 أشهر لحين الانتهاء من تنفيذ المجمع السكنى، وهو عبارة عن مجمع سكنى على أعلى مستوى من الخدمات والمرافق بتكلفة 40 مليون جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة القضاء على العشوائيات والمساكن الآيلة للسقوط حفاظا على أرواح المواطنين وإعداد مساكن حضارية تليق بأهالي مطروح.

واستجاب المحافظ خلال اللقاء لمطلب أحد سكان المنطقة بتأجيل عملية الإخلاء إلى 15مايو المقبل كحد أقصى، لإخلاء المنطقة وبعد الانتهاء من امتحانات العام الدراسي الثاني تحقيقا لاستقرارهم النفسي والاجتماعي وحرصا على مصلحة ابنائهم من الطلاب.

وشدد المحافظ خلال اللقاء على ضرورة الانتهاء من عملية الإخلاء فى الموعد المحدد واستكمال كافة الأوراق والإجراءات، تمهيدا لتوقيع العقود مع السكان، مؤكدا انه سيتم تعويض السكان بوحدة سكنية عن كل منزل، عن طريق قرعة علنية ضمانا للعدالة والشفافية فى التوزيع مع إعطاء الأولوية فى توزيع باقي الوحدات السكنية المتبقية لسكان المنطقة، موضحا انه بالانتهاء من تطوير منطقة الطابية سيتم إعلان محافظة مطروح خالية من العشوائيات فى نهاية العام الجارى.

و عرض المهندس خلف صادق مدير مديرية الإسكان، أمام الأهالي خلال اللقاء، نموذج للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها.