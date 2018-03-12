محافظ كفر الشيخ يستقل قيادات الدفاع الشعبى للمشاركة بمشروع "صقر 25"الإثنين، 12 مارس 2018 01:35 م
محافظ كفر الشيخ يستقل قيادات الدفاع الشعبى
كفر الشيخ – محمد سليمان
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استقبل اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، اللواء أركان حرب خالد مصطفى توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبى، واللواء أحمد صالح، مساعد وزير الداخلية لأمن كفر الشيخ، واللواء حازم بدر الدين، مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية، للمشاركة فى مشروع محافظة كفر الشيخ التعبوى "صقر 25"، لإدارة الكوارث والأزمات، والذى تنظمه القوات المسلحة.
جاء ذلك بحضور المهندس راضى أمين وكيل أول الوزارة السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد ، والمهندس على عبد الستار، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والنائب شكرى الجندى عضو مجلس النواب، ومساعدى المحافظ ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارة والقيادات الأمنية والتنفيذية.
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